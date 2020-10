Tennis, David Goffin positivo al Covid. Il tennista, al momento, non ha sintomi

Il numero 13 del ranking mondiale, il belga David Goffin, ha annunciato oggi di essere risultato positivo al Covid. Goffin, negli ultimi giorni, è stato eliminato dal Roland Garros dall’azzurro Jannik Sinner, il quale lo aveva piegato al primo turno in tre set. In precedenza, invece, Goffin aveva partecipato anche all’US Open, nel quale si era fermato agli ottavi di finale.

A causa di questa positività, Goffin, che ora si trova in quarantena, dovrà saltare ATP 500 di San Pietroburgo, torneo al quale parteciperanno sia Matteo Berrettini che il già citato Sinner. Il tennista belga, ad ogni modo, attualmente sta bene e si trova in quarantena. La sua speranza è di poter guarire il prima possibile, così da poter tornare in campo ad Anversa.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse