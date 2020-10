Tennis, ATP Vienna 2020: i risultati del 27 ottobre. Djokovic e Thiem al secondo turno, grande Sonego contro Lajovic

Giornata di incontri che va in archivio a Vienna (Austria), valida per l’ATP 500 di tennis. Un torneo con tante stelle al via e sono state quelle più lucenti oggi a fare il loro esordio.

Partiamo dal n.1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo, dopo il ko pesante subito da Rafa Nadal a Parigi (finale del Roland Garros 2020), ha voglia di riscatto ed eccolo ai nastri di partenza dell’evento sul veloce indoor austriaco. In questo primo turno il balcanico ha dovuto affrontare il connazionale Filip Krajinovic (n.30 del mondo) e lo score è stato di 7-6 (6) 6-3. Un primo set sofferto per Nole, mentre nel secondo le capacità in risposta del n.1 del ranking sono venute fuori in maniera evidente. Djokovic avrà sulla sua strada, quindi, il croato Borna Coric e il bilancio è nettamente in favore del campione nativo di Belgrado. 3-0 con i successi del 2016 a Madrid (Spagna), del 2018 a Montecarlo e dello stesso anno a Shanghai (Cina). Missione compiuta anche per l’idolo di casa Dominic Thiem (n.3 del mondo e n.2 del tabellone). Il campione degli US Open 2020 ha regolato, patendo un po’ nella seconda frazione, l’ucraino lucky loser Vitaliy Sachko. L’austriaco si è imposto con lo score di 6-4 7-5, prevalendo comunque alla distanza con i suoi colpi al rimbalzo estremamente potenti. Thiem nel secondo turno se la vedrà contro il cileno (n.22 del mondo) Christian Garin che ha sconfitto al termine di un match lottato lo svizzero Stan Wawrinka (n.19 ATP) per 6-4 6-7 (9) 6-3.

A proposito di lucky loser, il nostro Lorenzo Sonego ha sfruttato alla grande l’opportunità. Ripescato in tabellone, visti i forfait dell’australiano Alex de Minaur e dell’argentino Diego Schwartzman, il piemontese ha sconfitto in due set per 6-4 6-3 il serbo Dusan Lajovic (n.26 del mondo). Una vittoria nella quale l’azzurro è stato estremamente abile nei punti importanti a metterci quel qualcosa in più. Sulla sua strada ci sarà il solido polacco Hubert Hurkacz (n.31 del mondo). Lo storico tra i due è in parità (2-2): Sonego si è imposto sul rosso di Budapest (Ungheria) nel 2018 e del Challenger di Genova nello stesso anno, mentre sul cemento ha vinto il polacco nel Challenger di Shenzhen (Cina) sempre due anni fa e nell’ATP di Auckland (Nuova Zelanda) all’inizio di questa stagione. Si prospetta una sfida decisamente interessante. Continuano la loro corsa anche il bulgaro Grigor Dimitrov e il britannico Daniel Evans: Dimitrov (n.20 ATP) ha sconfitto il russo Karen Khachanov (n.18 del ranking) per 7-6 (6) 6-3 e giocherà contro il vincente della sfida tra il tedesco Jan-Lennard Struff e il greco Stefanos Tsitsipas, mentre Evans, a segno contro lo sloveno Aljaz Bedene per il ritiro di quest’ultimo, sfiderà la wild card austriaca Jurij Rodionov (n.153 ATP), che ieri ha superato a sorpresa il canadese Denis Shapovalov (n.12 del mondo).

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer