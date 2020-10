Tennis, ATP Sardegna 2020: Lorenzo Musetti esordisce con un vittoria contro Pablo Cuevas

Si apre in maniera positiva per i colori azzurri la prima edizione del torneo ATP Sardegna 2020, organizzato sui campi in terra rossa di Pula. Lorenzo Musetti infatti si è qualificato per il secondo turno dopo aver sconfitto in due set l’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 63 del mondo ed ottava testa di serie del torneo, con il punteggio di 7-6 7-5 dopo poco più di due ore di gioco. Un match caratterizzato anche da una lunga interruzione per pioggia, che ha aiutato il toscano a ritrovarsi dopo il break subito nel secondo parziale.

Un primo set dove regna l’equilibrio e nel quale i due tennisti non concedono palle break. Si va solo tre volte ai vantaggi, due con Musetti al servizio ed una con Cuevas. La normale conseguenza è il tie-break: dopo il 3-3 il nativo di Carrara piazza tre punti consecutivi che lo portano ad avere altrettanti set point. Il secondo è decisivo con Musetti che chiude con un fantastico rovescio all’incrocio delle righe.

Sulla scia del set vinto, Musetti strappa subito il servizio all’uruguaiano e sale 2-0. La reazione di Cuevas non si fa attendere ed è molto efficace, dato che il numero 63 del mondo ottiene prima il contro-break e poi si porta avanti anche di un break sul 4-2. Arriva quindi la prima interruzione per pioggia, poi una seconda ancora più imponente sul 4-3 in favore dell’uruguaiano. Alla ripresa Cuevas si porta fino al 5-4, ma nel momento di chiudere i conti, perde la battuta. Musetti cambia ritmo e nel dodicesimo game si procura due match point, con l’uruguaiano che commette doppio fallo sul secondo.

Nel prossimo turno ci sarà sicuramente un derby per Musetti. Infatti l’avversario uscirà dalla sfida tutta italiana tra Stefano Travaglia ed Andrea Pellegrino.

Foto: LaPresse