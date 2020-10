Tennis, ATP Sardegna 2020: i risultati di lunedì 12 ottobre. Musetti splende nel 1° turno, Pellegrino sarà il prossimo avversario

Ha preso il via quest’oggi, sulla terra rossa di Pula (Sardegna), il torneo ATP di tennis che caratterizzerà tutta la settimana. Una numerosa partecipazione italiana, che ha visto quest’oggi l’esordio di uno dei talenti più importanti del panorama nazionale e internazionale, vale a dire Lorenzo Musetti, in tabellone grazie a una wild card.

Il tennista nativo di Carrara (attuale n.143 del mondo) ha affrontato il n.63 ATP Pablo Cuevas, tennista uruguaiano e grande esperto della terra rossa. Ebbene, l’azzurrino con classe e decisione l’ha spuntata con lo score di 7-6 (4) 7-5. Un match di personalità di Musetti, reso ancor più insidioso per l’arrivo della pioggia. Il tennista del Bel Paese è stato abile ad assorbire tutto mentalmente e a concludere in maniera autorevole. Agli ottavi di finale ci sarà un derby con Andrea Pellegrino. Il n.292 del ranking, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto Stefano Travaglia (n.70 del mondo) con lo score di 4-6 7-6 (7) 3-0. Costretto al ritiro il giocatore nativo di Ascoli nel terzo parziale e strada spianata per Pellegrino.

Missione compiuta per l’americano, testa di serie n.7 del torneo, Tommy Paul: lo statunitense ha sconfitto con il punteggio di 5-7 6-3 7-5 in 2 ore e 44 minuti di partita lo slovacco (lucky loser) Andrej Martin (n.100 ATP). Paul nel prossimo turno attende il vincente della sfida tutta azzurra tra Marco Cecchinato (in tabellone grazie a una wild card) e Mager. Infine, successo del ceco Jiri Vesely (n.67 del mondo) per 6-1 7-5 contro il polacco Kamil Majchrzak (n.105 ATP).

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events