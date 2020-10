Tennis, ATP Sardegna 2020: i risultati del 15 ottobre. Musetti e Cecchinato volano ai quarti di finale, ko Ruud

Di scena a Santa Margherita di Pula gli ultimi quattro ottavi di finale in programma nel tabellone dell’ATP di Sardegna 2020. Le attese erano molte soprattutto dopo quanto accaduto ieri: la positività al Covid-19 di Fabio Fognini aveva messo in uno stato di agitazione un po’ tutti. In primis, Lorenzo Musetti che aveva disputato il doppio con il ligure, perso contro la coppia Vavassori/Sonego. L’esito dei tamponi, fortunatamente, ha dato esito negativo e quindi tutti sono scesi in campo regolarmente.

Si diceva di Musetti, ebbene il 18enne nativo di Carrara si è adattato splendidamente alle condizioni complicate di oggi (tantissimo vento). L’azzurro ha prevalso nel confronto con l’altro italiano Andrea Pellegrino per 6-2 6-1, staccando il biglietto per i quarti di finale. E’ la prima volta che Musetti si spinge a tanto in un torneo ATP ed è la prima volta che un classe 2002 coglie un risultato del genere (best ranking virtuale n.134). Da archiviare, verrebbe da dire. La partita, però, che attende Lorenzo nei quarti è assai impegnativa: dall’altra parte del campo ci sarà Yannick Hanfmann. Il tedesco (n.101 del mondo) ha regolato in due set (6-2 6-1) il semifinalista degli Internazionali d’Italia 2020 Casper Ruud (testa di serie n.3). Un risultato sorprendente, che però conferma l’ottimo stato di forma di Hanfmann, quest’anno vittorioso nel Challenger di Todi battendo tra l’altro al secondo turno proprio Musetti.

Loading...

Loading...

Vessillo italico tenuto alto anche da Marco Cecchinato. Il siciliano si è regalato il successo contro il n.58 del mondo Tommy Paul per 7-6 (1) 6-4, guadagnandosi con questo risultato il ritorno nella top-100 (n.95 virtuale). Una prestazione convincente quella di “Ceck”, particolarmente efficace soprattutto con il dritto in top-spin. Prossimo avversario del semifinalista del Roland Garros 2018 l’insidioso spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.45 ATP), uscito vittorioso piuttosto nettamente dal confronto con il francese Corentin Moutet (n.73 del ranking) per 6-0 6-3.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse