Tennis, ATP Colonia II 2020: agli ottavi Kecmanovic, Simon e Mannarino. Eliminato Cilic

Si è appena conclusa la prima giornata del torneo ATP 250 Colonia II. Ad inaugurare la manifestazione la vittoria di Gilles Simon 6-3 7-5 su Jordan Thompson. Il francese è riuscito a far valere il proprio gioco potendo contare anche su un importante 83% di punti ottenuti con la prima di servizio.

L’indiano Sumit Nagal ha lottato ma è uscito sconfitto dalla sfida contro Miomir Kecmanovic. Il serbo si è imposto col risultato di 4-6 7-6(4) 6-1. Il 21enne nativo di Belgrado ha sofferto particolarmente nel primo set, anche a causa della bassa percentuale di prime messe in campo solo il 55%, ma nei due successivi parziali è riuscito ad imporsi.

Loading...

Loading...

Il nipponico Yoshihito Nishioka ha vinto in maniera netta 6-4 6-1 contro il britannico Kyle Edmund che è sembrato abbastanza lontano dalla sua migliore condizione di forma. Ancor più ampio il successo di Egor Gerasimov che ha regolato in un’ora il tennista di casa Daniel Altmaier con il punteggio di 6-1 6-0 non a suo agio su questo tipo di superficie.

Vince facile anche il francese Adrian Mannarino che ha rifilato un doppio 6-2 all’australiano Alexei Popyrin praticamente mai in gara. A chiudere la prima giornata del torneo ATP 250 Colonia II il successo di Steve Johnson che ha regolato 7-6(3) 6-4 il croato Marin Cilic che ha pagato a caro prezzo la bassissima percentuale di prime in campo solo il 59%.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse