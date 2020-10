Tennis, ATP Colonia 2020: i risultati del 13 ottobre. Verdasco batte Murray, out Altmeier

Va in archivio questa giornata di incontri dell’ATP di tennis a Colonia (Germania). Sul veloce in terra teutonica a dare il via alle danze sono stati il padrone di casa Daniel Altmeier (n.122 del mondo), agli ottavi di finale al Roland Garros 2020, e lo svizzero Henri Laaksonen (n.139 ATP). A sorpresa si è imposto l’elvetico con lo score di 3-6 6-3 7-6 (5) in 2 ore e 48 minuti di gioco. Per lui ci sarà un incrocio nel secondo round piuttosto impegnativo, ovvero la testa di serie n.3 del seeding Felix Auger-Aliassime. Sorprendente per certi versi anche il successo del francese Gilles Simon (n.57 del ranking) contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.50 ATP) per 6-0 6-3. Il transalpino si confronterà con la testa di serie n.2 del tabellone Roberto Bautista Agut.

Nella sfida tra giovani è lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.71 ATP) ad essersi imposto sullo score di 7-5 6-4 contro il finlandese Emil Ruusuvuori (n.98 del mondo). L’iberico incrocerà il proprio percorso agli ottavi di finale contro il n.8 del tabellone Marin Cilic (n.40 del mondo). Il croato ha sconfitto, non senza fatiche, l’americano (lucky loser) Marcos Giron (n.90 del mondo) per 6-2 4-6 6-3. Riscontri sorprendenti arrivano anche dal confronto tra il britannico Kyle Edmund (n.47 del ranking) e il sudafricano Lloyd George Harris (n.92 del ranking), con la vittoria di quest’ultimo per 7-5 7-6 (1). Agli ottavi sfida per lui contro l’americano Steve Johnson.

A completamento del programma, la vittoria dello spagnolo Fernando Verdasco (n.61 del ranking), uscito vittorioso nel match contro lo scozzese Andy Murray (n.115 ATP) per 6-4 6-4. L’iberico giocherà contro la testa di serie n.1 Alexander Zverev.

Foto: Shutterstock.com