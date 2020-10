Tennis, ATP Auckland 2021: cancellato il torneo neozelandese per il Covid-19

Non giungono notizie troppo confortanti per quanto riguarda il territorio oceanico. Il torneo ATP 250 di tennis a Auckland (Nuova Zelanda) è stato annullato per via della criticità Coronavirus. Il torneo neozelandese, che di solito si svolge all’inizio di gennaio e a precedere gli Australian Open, non si terrà nel 2021. L’anno scorso vi furono le vittorie del talentuoso francese Ugo Humbert e soprattutto dell’americana Serena Williams, che ottenne il primo titolo dopo la nascita di sua figlia.

“Siamo molto tristi di dover comunicare questa notizia, ma la sicurezza è la nostra priorità“, ha affermato in un comunicato il direttore Karl Budge, aggiungendo: “Non vediamo l’ora che il torneo torni ad Auckland l’anno successivo. La Nuova Zelanda non ha più un caso Covid-19, ma ha mantenuto i rigorosi controlli alle frontiere e le restrizioni di viaggio per ridurre al minimo i rischi“. Una situazione quindi che potrebbe avere degli effetti anche per l’organizzazione del Major a Melbourne (Australia)? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Foto: LaPresse