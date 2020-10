Tennis, ATP 250 Sardegna: ci sarà anche Lorenzo Musetti grazie ad una wild card

Sarà un torneo dalla qualità altissima. La novità di quest’anno per il Bel Paese è che oltre agli Internazionali d’Italia ci sarà un’altra manifestazione a livello ATP: il 250 in Sardegna, dal 12 al 18 ottobre i campi in terra rossa del Forte Village di Santa Margherita di Pula. La competizione è stata presentata oggi.

Le parole, riportate dall’ANSA, del presidente della Fit, Angelo Binaghi: “Per la Sardegna si tratta di un evento straordinario, irripetibile, non si è mai visto un torneo di tennis così importante da queste parti”.

Loading...

Loading...

Spazio anche a tanti italiani, con la possibilità di vedere all’opera l’astronascente del tennis azzurro: “Si sono già iscritti Seppi, Sonego, Mager, Caruso. Noi daremo due wild card a Cecchinato e Musetti, grande speranza del tennis italiano, e aspettiamo anche Fognini”.

Infine: “Il circuito mondiale è partito da New York e dopo Roma, Amburgo, Parigi, sbarca a Pula, grazie anche alla Regione Sardegna e al Forte Village. Un torneo che darà una grandissima visibilità alla Sardegna, la mia terra. Questa volta abbiamo davvero esagerato”.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse