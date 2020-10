Superbike, GP Estoril 2020: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Con la speranza di non rivivere un fine settimana piovoso come quello di Magny-Cours, il Mondiale Superbike si prepara per il suo epilogo dall’autodromo dell’Estoril (Portogallo). Al termine del week-end francese il britannico Scott Redding ha rovinato la festa al connazionale Jonathan Rea che, già in Francia, poteva chiudere matematicamente il campionato.

Rea (Kawasaki) si presenta alla seconda manifestazione portoghese del 2020 con un margine di 59 punti su Redding, portacolori di Ducati. Gli inglese Alex Lowes (Kawasaki) e Chaz Davies (Ducati) potrebbero essere determinanti nella battaglia per il titolo. Ci attendiamo un buon finale di campionato da parte di Michael Ruben Rinaldi. Il nostro connazionale di casa Ducati cerca di chiudere in bellezza una stagione che lo ha visto protagonista.

Il GP d’Estoril per quanto riguarda il Mondiale Superbike sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport. SkyGo e NowTV sono a disposizione per il live streaming, mentre OA Sport vi aggiornerà tutto il week-end con la diretta testuale. TV8 (canale 8 del digitale terrestre ed 8 del digitale terrestre) permetterà a tutti gli appassionati di assistere in chiaro alle due gare del week-end.

PROGRAMMA GP ESTORIL SUPERBIKE 2020

Venerdì 16 ottobre

09:00-09:30 WorldSSP300 – FP1A

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1B

10:30-11:20 WorldSBK – FP1

11:30-12:15 WorldSSP – FP1

13:30-14:00 WorldSSP300 – FP2A

14:15-14:45 WorldSSP300 – FP2B

15:00-15:50 WorldSBK – FP2

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 17 ottobre

09:00-09:20WorldSBK – FP3

09:30-09:50WorldSSP – FP3

10:00-10:15WorldSSP300 – FP3A

10:25-10:40WorldSSP300 – FP3B

11:00-11:25WorldSBK – Superpole

11:40-12:05WorldSSP – Superpole

12:20-12:35WorldSSP300 – Superpole

13:00 WorldSSP300 – Last Chance Race

14:00 WorldSBK – Race 1

15:15 WorldSSP – Race

16:30 WorldSSP300 – Race

Domenica 18 ottobre

09:00-09:15 WorldSBK – warm up

09:25-09:40 WorldSSP – warm up

09:50-10:05 WorldSSP300 – warm up

11:00 WorldSBK – Superpole Race

12:30 WorldSSP – Race 2

14:00 WorldSBK – Race 2

15:15 WorldSSP300 – Race 2

DOVE SEGUIRE GP ESTORIL SUPERBIKE 2020

Diretta TV su Sky Sport

Diretta streaming su NowTV e SkyGO

Diretta gare su TV8 (canale 121 di Sky ed 8 del digitale terrestre)

Diretta testuale su OA Sport

Foto: Valerio Origo