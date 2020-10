Sport invernali: Alberto Tomba nominato atleta del secolo FISI

Si è concluso con l’atteso annuncio il “FISI 100 Celebration”, evento messo in scena dalla Federazione Italiana Sport Invernali per celebrare il proprio centenario all’Hangar Bicocca di Milano. È stato proclamato l’atleta del secolo: dopo una lunga sfida a distanza a prevalere è stato Alberto Tomba che si è imposto nello scontro diretto su Gustavo Thoeni.

Il premio, lanciato dalla FISI con la Gazzetta dello Sport, è stato assegnato al termine di una battaglia fatta di varie sfide in un ideale tabellone. Nella finalissima il 53enne nativo di San Lazzaro di Savena ha battuto Thoeni con il 61% di preferenze. Un premio più per meritato per La Bomba che nel proprio palmares vanta tre ori e due argenti olimpici, due ori e due bronzi mondiali, oltre a una Coppa del Mondo generale, quattro di slalom e quattro di gigante.

LA FOTOGALLERY DELL’EVENTO

Foto: Lapresse