Sorteggio Champions League oggi: orario, tv, programma, streaming, avversarie da evitare e da pescare

Oggi giovedì 1° ottobre (ore 17.00) va in scena il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. A Ginevra (Svizzera) si definirà la composizione degli otto gruppi della massima competizione continentale, pronta a tornare protagonista dopo la particolare conclusione della passata stagione dovuta all’emergenza sanitaria. Si comporranno otto raggruppamenti da quattro squadre ciascuno, le formazioni inserite all’interno del medesimo girone si fronteggeranno in partite di andata e ritorno per sei incontri complessivi a testa. Le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

Le 32 squadre ammesse alla massima competizione europea verranno divise in quattro fase di merito in base al ranking UEFA e in ogni girone finirà una sola proveniente da ogni fascia. L’Italia sarà rappresentata da quattro squadre. La Juventus è testa di serie al pari del Bayern Monaco (detentore del trofeo), del Real Madrid, del Liverpool, del Siviglia, del PSG, dello Zenit e del Porto. Inter, Lazio e Atalanta, invece, sono in terza fascia. Il sorteggio prevede che nello stesso girone non possono esserci squadre provenienti dalla stessa Nazione. Tra le squadre di seconda fascia quelle da evitare sono Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United mentre le più gradite sono Shahktar Donetsk e Ajax. L’unica veramente da evitare in quarta fascia è il Borussia Moenchengladbach.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario del sorteggio della Champions League 2020-2021 di calcio e tutte le fasce. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky e sui canali Mediaset oltre che su Eurosport, in diretta streaming su Sky Go e su Mediaset Play oltre che su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SORTEGGIO FASE A GIRONI CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2021: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE:

17.00 Sorteggio fase a gironi Champions League 2020-2021 calcio

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2021: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno, su Canale 20, sui canali Mediaset, su Eurosport (palinsesto da definire).

Diretta streaming su Sky Go, Mediaset Play, Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FASCE SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2021:

PRIMA FASCIA:

Bayern Monaco

Siviglia

Real Madrid

Liverpool

Juventus

PSG

Zenit San Pietroburgo

Porto

SECONDA FASCIA:

Barcellona

Atletico Madrid

Manchester City

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Borussia Dortmund

Chelsea

Ajax

TERZA FASCIA:

Dinamo Kiev

Salisburgo

Lipsia

Inter

Olympiacos

Lazio

Krasnodar

Atalanta

QUARTA FASCIA:

Lokomotiv Mosca

Marsiglia

Brugge

Borussia Moenchengladbach

Istanbul Basaksehir

Midtjylland

Rennes

Ferencvaros

Foto: Lapresse