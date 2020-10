Snowboard, i convocati dell’Italia del team di parallelo per il raduno al ghiacciaio del Passo dello Stelvio

Anche l’Italia dello snowboard si sta preparando all’inizio di questa nuova stagione di Coppa del Mondo che, purtroppo, dovrà fare i conti con le tante problematiche legate all’emergenza sanitaria. Ormai tutte le discipline, estive e invernali indifferentemente, stanno cercando di trovare la strada giusta per disputare tutte le gare possibili ma sempre garantendo la massima sicurezza agli atleti e agli staff delle varie nazionali.

Tornando allo snowboard il team di parallelo, che tante soddisfazioni ci ha regalato negli ultimi anni, si ritroverà sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio da martedì 27 a giovedì 29 ottobre per un importante raduno, sotto la supervisione del direttore sportivo Cesare Pisoni.

Quest’ultimo ha convocato per il raduno: Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Daniele Bagozza e Nadya Ochner, seguiti dall’allenatore responsabile Rudy Galli e dai tecnici Alessio Amorth e Matteo Artina. Il primo appuntamento della specialità in Coppa del mondo è in programma a Bannoye, in Russia, sabato 5 e domenica 6 dicembre con un gigante e uno slalom.

