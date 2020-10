Sinner-Rublev oggi, Atp Vienna 2020: orario, tv, programma, streaming

Jannik Sinner scenderà nuovamente in campo oggi, giovedì 29 ottobre, nel match valido per il secondo turno dell’ATP 500 di Vienna (Austria). Sul veloce indoor austriaco l’altoatesino affronterà uno dei giocatori più in forma del circuito, recentemente vincitore del torneo di San Pietroburgo (Russia), ovvero la testa di serie n.5 del seeding Andrey Rublev. Un match molto complicato per Jannik, al cospetto di un giocatore in grande fiducia e molto migliorato nell’ultima stagione, ricordando ad esempio i quarti di finale raggiunti agli US Open 2020, sconfiggendo negli ottavi l’azzurro Matteo Berrettini.

Si prospetta un confronto in cui gli scambi da fondo saranno ad alta velocità, dotati entrambi di un tennis basato molto sulla potenza dei colpi da fondo. Un altro test probante per il classe 2001 del Bel Paese, dopo l’ottimo esordio contro il solido norvegese Casper Ruud. Per classifica ed esperienza, i favori del pronostico sono tutti per Rublev, ma vedremo come Sinner deciderà di giocarsela.

Loading...

Loading...

PROGRAMMA SINNER-RUBLEV IN TV

La partita tra Jannik Sinner e il russo Andrey Rublev è prevista non prima delle ore 16.00 sul Next Gen Court di Vienna. La diretta televisiva dell’incontro sarà affidata a SuperTennis, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Giovedì 29 ottobre

non prima delle ore 16.00 Sinner vs Rublev – Ottavi di finale ATP Vienna 2020

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer