Sinner-Coria, Roland Garros 2020: orario, tv, programma, streaming

Domani 2 ottobre, sul campo-14, Jannik Sinner affronterà Federico Coria (n.99 del mondo) per un posto negli ottavi di finale nel Roland Garros 2020. L’altoatesino ha superato brillantemente i primi due turni del primo Roland Garros della propria (si spera) lunga carriera tennistica. Due successi convincenti contro il n.13 del mondo David Goffin e contro il più abbordabile (qualificato) Benjamin Bonzi. Nessun set regalato agli avversari e percorso netto per il giovane altoatesino che dà seguito al proprio studio per diventare campione.

Il nome del prossimo avversario ha qualcosa di forte legato a Parigi: l’argentino Coria (n.99 del mondo) è il fratellino di Guillermo finalista a Parigi nel 2004. Lo status però è molto diverso, considerando la storia tennistica di Federico. Un giocatore, però, solido, da non sottovalutare e meno incline all’errore. Ne sa qualcosa l’eccentrico francese Benoit Paire, sconfitto nel secondo turno. Un Coria che, recentemente, ha incrociato le strade italiche a Roma, affrontando Matteo Berrettini nel match di primo turno: un successo netto in due set per il romano, che ha fatto valere la sua velocità di palla superiore.

PROGRAMMA SINNER-CORIA ROLAND GARROS 2020

La partita tra Jannik Sinner e Federico Coria, terzo confronto sul campo 14 (primo match alle 11.00), sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. Di seguito il programma:

Venerdì 2 ottobre

Terzo match sul Court 14 (inizio programma alle 11.00) Sinner vs Coria

Foto: LaPresse