Dopo gli anticipi di venerdì sera e della giornata di sabato, la Serie A prosegue nel suo incedere oggi con altri cinque match in programma

Ad aprire il menù odierno – domenica 25 ottobre – sarà il lunch match delle 12:30 fra Cagliari e Crotone che sarà visibile su DAZN al pari del derby campano delle ore 15 tra Benevento e Napoli.

Su Sky Sport invece andranno in onda il resto delle partite: l’altro incontro delle 15 tra Parma e Spezia a cui faranno seguito quello delle 18, con Fiorentina e Udinese in campo, e quello delle 20.45 con Juventus e Hellas Verona pronte a darsi battaglia per i punti in palio nel duello di Torino.



Andiamo di seguito a scoprire il calendario con tutte le indicazioni relative a tv e streaming.

Serie A calcio oggi, calendario e orari partite: tv, streaming, programma Sky e DAZN (25 ottobre)

Domenica 25 ottobre 2020 ore 12.30 Cagliari-Crotone, DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

Domenica 25 ottobre 2020 ore 15.00 Benevento-Napoli, DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

Domenica 25 ottobre 2020 ore 15.00 Parma-Spezia, Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 25 ottobre 2020 ore 18.00 Fiorentina-Udinese, Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 25 ottobre 2020 ore 20.45 Juventus-Hellas Verona, Sky Sport Serie A (202), Sky Sport Uno (201), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Foto: LaPresse