Serie A calcio oggi, calendario e orari partite: tv, streaming, programma Sky e DAZN (24 ottobre)

Nuovo fine settimana di partite nella Serie A di calcio 2020, che vedrà disputarsi quest’oggi ben tre anticipi, validi per la quinta giornata del massimo campionato del Bel Paese, iniziando dalle ore 15, quando l’Atalanta se la vedrà con la Sampdoria, in diretta televisiva su Sky Sport Serie A, e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Alle 18 toccherà invece all’Inter, falcidiato dai casi di Covid riscontrati all’interno della rosa, che affronterà il Genoa in trasferta, sempre su Sky Sport Serie A, stesso canale che alle 20.45, con il quadro completato da Lazio-Bologna, questa volta su DAZN.

Il programma delle partita e come vederle in tv e streaming:

5A GIORNATA ANDATA

Ore 15 Atalanta-Sampdoria Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

Ore 18 Genoa-Inter Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

Ore 20.45 Lazio-Bologna DAZN

Foto: LaPresse