Sci alpino, la Nazionale italiana continua la preparazione in Val Senales

In Val Senales prosegue la preparazione della Nazionale italiana di sci alpino, con le squadre di gigante che saranno in gara sabato 17 (femminile) e domenica 18 (maschile) nella gara inaugurale di Coppa del Mondo. All’opera Federica Brignone, Marta Bassino, Luisa Bertani, Valentina Cillara Rossi, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Ilaria Ghisalberti, Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Manfred Moelgg, Daniele Sorio, Roberto Nani, Stefano Baruffaldi e Tommaso Sala.

Così Federica Brignone al sito federale: “Le condizioni di allenamento qui in Val Senales sono ottimali, c’è un bellissimo tempo e una neve splendida e siamo molto contenti di poterci allenare qui a casa nostra, in Italia. Siamo pronti per l’Austria e non vediamo l’ora che inizino le gare“.

Commenta il direttore marketing delle Funivie Ghiacciai Val Senales, Stefan Hütter: “La nostra area sciistica, aperta da un mese, è stato uno dei primi comprensori a riprendere la regolare attività. Il nostro piano di sicurezza, che prevede ad esempio l’obbligo di indossare la mascherina durante la breve risalita in funivia, all’inizio è sicuramente stato un bel cambiamento per tutti. Tuttavia vediamo che è fattibile e che ci permette di garantire la sicurezza sulle piste. Speriamo che continui ad andare tutto così bene, siamo fiduciosi e felici di poter sciare, attività che per fortuna possiamo svolgere all’aperto circondati dall’aria fresca del ghiacciaio“.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse