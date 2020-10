Sci alpino, i Mondiali 2025 assegnati a Saalbach

Giorno di annunci da parte della FIS in merito all’organizzazione dei Mondiali 2025 di sci alpino. La rassegna iridata, come rivela l’Ansa, sarà organizzata dalla località austriaca di Saalbach. Una nomina che non rappresenta un’assoluta novità se si pensa che sulle nevi austriache si disputò la competizione mondiale nel 2021. Come è noto, l’anno prossimo andranno in scena i campionati iridati a Cortina d’Ampezzo, mentre 2023 saranno le due sedi francesi di Courchevel- Meribel ad avere questa responsabilità. Da evidenziare che in lizza per ospitare la competizione nel 2025 c’erano la svizzera Crans Montana e la tedesca Garmisch-Partenkirchen. Giusto aggiungere, anche, l’assegnazione alla norvegese Trondheim dei Mondiali di sci nordico (2025), essendo l’unica località in lizza.

Foto: LaPresse