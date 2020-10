Rugby, Sei Nazioni 2020: infortuni in prima linea per l’Italia. Coperta corta per Franco Smith?

Sono diversi gli infortuni in casa Italia a poche settimane dalla ripresa del Sei Nazioni 2020 di rugby, con gli azzurri che dovranno recuperare i match in trasferta in Irlanda ed in casa con l’Inghilterra, le due selezioni che si giocheranno la vittoria nel torneo e che dunque non faranno sconti agli azzurri.

Le sei sfide tra fine ottobre ed inizio dicembre, tra Sei Nazioni ed Autumn Nations Cup, sicuramente non vedranno protagonista Federico Zani, che per problemi ai legamenti del ginocchio dovrebbe saltare tutta la finestra internazionale autunnale, mentre Luca Bigi, dopo diverse presenze da capitano, potrebbe saltare almeno le sfide del Sei Nazioni.

Sicuramente quella dei tallonatori è la situazione più complessa, ma anche tra i piloni la situazione non è del tutto tranquilla per il CT azzurro: fuori per i match di ottobre anche Andrea Lovotti a sinistra e Marco Riccioni a destra, al loro posto potrebbero trovare spazio Danilo Fischetti e Giosuè Zilocchi. Attesa per le convocazioni di Franco Smith.

