Rugby, Pro 14 2020-2021: Zebre a Newport alla ricerca del successo

Si disputa venerdì sera l’anticipo della seconda giornata del Guinness Pro 14 e in campo scendono le Zebre, in trasferta contro i Newport Dragons. Una sfida non facile, come tutte le trasferte gallesi, ma contro una formazione che sicuramente non può venir considerata impossibile.

Entrambe le formazioni arrivano da un brutto ko all’esordio, con le Zebre che hanno ceduto in casa 6-16 contro i Cardiff Blues al termine di un match in cui Canna e compagni non si sono mai riusciti a rendere pericolosi, vedendo così piano piano i gallesi scappare via nel punteggio. Più pesante, 35-5, il ko subito da Newport in casa dei campioni in carica del Leinster e ora entrambe le formazioni cercano una vittoria per raddrizzare l’avvio di stagione.

Squadra però da non sottovalutare quella dei Dragons, visto che nella rosa ci sono ben 16 giocatori che gravitano nell’orbita della Nazionale del Galles. Di questi hanno particolarmente brillato contro il Leinster il tallonatore Elliot Dee (9 cariche, 27 metri guadagnati, 21 placcaggi fatti ed un turnover vinto) ed il numero 8 Ross Moriarty (12 cariche, 60 metri guadagnati, 3 placcaggi rotti, 1 offload, 22 placcaggi fatti e 2 turnover vinti). Occhi puntati anche sull’ala Ashton Hewitt, autore di 1 meta, 7 cariche, 80 metri guadagnati, 2 clean break, 6 placcaggi rotti e 9 placcaggi.

Contro i Cardiff Blues all’esordio è giunto un brutto ko per le Zebre, che sono rimaste sempre in partita da un punto di vista del punteggio, ma hanno realmente “rischiato” di andare in meta solo a tempo scaduto e match compromesso. Difficoltà a trovare spazi e pungere, dunque, per i ragazzi di Michael Bradley, che comunque qualche segnale positivo lo hanno dato. Con i Cardiff Blues si sono messi in luce soprattutto Tommaso Boni (14 cariche, 112 metri guadagnati, 1 placcaggio rotto, 1 offload, 5 placcaggi fatti ed un turnover vinto), Giosuè Zilocchi (5 cariche, 22 metri guadagnati, 3 placcaggi rotti e 11 placcaggi fatti) e Junior Laloifi (12 cariche, 117 metri guadagnati, 2 clean break, 3 placcaggi rotti e 3 placcaggi fatti). Fischio d’inizio alle ore 20.15 italiane, con diretta streaming su Dazn.

Foto: Alessio Tarpini – LPS