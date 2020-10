Rugby, Italia: Franco Smith annuncia gli azzurri per il Sei Nazioni

Si riavvicina il momento in cui l’Italrugby tornerà in campo. A fine ottobre, infatti, si disputeranno i match di recupero che chiuderanno il Guinness Sei Nazioni 2020, interrotto lo scorso marzo dopo l’esplosione dell’emergenza Covid-19. Gli azzurri scenderanno in campo a Dublino contro l’Irlanda sabato 24 ottobre e allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Inghilterra il 31 ottobre. L’Italia, poi, sarà impegnata dal 14 novembre nell’Autumn Nations Cup, il nuovo torneo che vedrà gli azzurri sfidare, nella prima fase, Scozia, Fiji e Francia.

Domenica 18 ottobre lo staff tecnico dell’Italrugby stilerà la lista dei 31 atleti convocati che proseguiranno la marcia verso il primo dei due match di ottobre, mentre domenica 25 ottobre sarà ufficializzata la lista degli atleti convocati per la partita contro l’Inghilterra. Trentatre gli atleti convocati dallo staff tecnico dell’Italia. Sette gli esordienti presenti in squadra di cui sei provenienti dalla rosa dell’Italia U20 che ha ben figurato nel Sei Nazioni 2020 di categoria a conferma della crescente attenzione verso i giovani atleti azzurri in linea con l’obiettivo di creare una base solida allargata per il presente e il futuro della Nazionale.

Loading...

Loading...

In prima linea tornano nel gruppo Ceccarelli e Ferrari con Fischetti, Traorè e Zilocchi a completare il reparto dei piloni. Conferme per Ghiraldini – unico “centurione” in rosa con i suoi 104 caps – e Lucchesi come tallonatori insieme a capitan Bigi. In seconda linea presenti Cannone, Lazzaroni, Sisi e Favretto, quest’ultimo confermato dopo l’ultimo raduno azzurro a Parma. In terza linea si rivede Jake Polledri che andrà ad infoltire il reparto con Steyn, Mbandà, Meyer, Negri e Pettinelli. Prima convocazione con la maglia della Nazionale Maggiore per Stephen Varney – protagonista con la Nazionale Italiana Under 20 prima e con il Gloucester poi alla ripresa della stagione in Premiership – che troverà in Azzurro l’ex compagno di squadra Braley e Marcello Violi. Nei trequarti rientro in Nazionale per Matteo Minozzi con conferme per gli esordienti Mori e Trulla. Invitato a partecipare al raduno anche Monty Ioane che ha già preso parte ai precedenti allenamenti estivi della Nazionale Maggiore.

“Abbiamo un gruppo con un mix di atleti con grande esperienza – che conoscono perfettamente il valore della maglia Azzurra – e giovani rugbisti che, dopo aver già assaporato il significato di scendere in campo con la maglia dell’Italia con le Nazionali giovanili FIR, hanno voglia di emergere nel panorama internazionale. I raduni estivi, sia con la Nazionale Maggiore che con i giocatori emergenti, hanno avuto un ruolo centrale nella identificazione di un gruppo allargato con l’obiettivo di iniziare un percorso specifico con giovani atleti e creare una base solida per il presente e futuro della Nazionale. In estate abbiamo lavorato molto, sempre in sinergia con le due franchigie federali: l’ottimizzazione di tempi e risorse a disposizione ha svolto un ruolo importante per intraprendere una unica direzione nell’ottica di proseguire il percorso di crescita del gruppo e di sviluppo del nostro DNA” ha dichiarato Franco Smith.

ITALRUGBY – convocati

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 9 caps)*

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 29 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 3 caps)*

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 10 caps)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 5 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 27 caps) – capitano

Leonardo GHIRALDINI (svincolato, 104 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, esordiente)

Seconde linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 3 caps)*

Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby/Benetton Rugby, esordiente)

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 6 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 9 caps)

Flanker/n.8

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 20 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 4 caps)

Sebastian NEGRI DA OLEGGIO (Benetton Rugby, 25 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, esordiente)*

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 16 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 39 caps)

Mediani di mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 8 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, esordiente)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 57 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 42 caps)

Paolo GARBISI (Benetton Rugby, esordiente)*

Centri

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 16 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 32 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 1 cap)

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 25 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 26 caps)

Matteo MINOZZI (Wasps, 19 caps)*

Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)*

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 23 caps)*

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)*

invitato

Montanna IOANE (Benetton Rugby, esordiente)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

duccio.fumero@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS