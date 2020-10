Rugby femminile, Sei Nazioni 2020: le formazioni di Italia-Inghilterra. Manuela Furlan: “Abbiamo già dimostrato in altre partite il nostro valore”

Il Sei Nazioni 2020 di rugby femminile è iniziato domenica 2 febbraio 2020 con l’esordio vincente dell’Italia in trasferta contro il Galles per 15-19. Decisamente meno fortunato il viaggio in Francia per il secondo match della manifestazione, con la sconfitta arrivata con il punteggio di 45-10. Poi è giunta l’emergenza sanitaria ed il torneo è stato sospeso: alla ripresa una nuova sconfitta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, per 21-7, poi quinta giornata del torneo ed esordio casalingo domenica 1 novembre alle ore 18.00 a Parma con l’Inghilterra, che ha già aritmeticamente vinto il torneo. La sfida è in programma allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma domenica 1 novembre alle ore 18.00, e verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, mentre la diretta streaming verrà affidata ad Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match valido per il quinto turno del torneo.

Resa nota la formazione azzurra da Andrea Di Giandomenico, capo allenatore della Nazionale Maggiore Femminile, che ha commentato in conferenza stampa: “La sfida con l’Inghilterra sarà per noi una grande opportunità per misurare il nostro gioco e la nostra attitudine in campo, per cui siamo come sempre fiduciosi. Abbiamo analizzato con calma la partita con l’Irlanda e abbiamo visto una mancanza di precisione in alcune fasi di gioco che vorremo sicuramente migliorare già da questa domenica, così come cercheremo di essere più aggressive e più efficaci nel fondamentale del placcaggio“.

Ha parlato anche Manuela Furlan, rientrata nel match con l’Irlanda dopo un lungo infortunio: “Ci troveremo davanti una squadra molto determinata che cercherà di imporsi sia a livello di gioco che di fisicità. Noi dal canto nostro cercheremo di far valere i nostri punti di forza, a partire dalle fasi di conquista per lanciare una linea dei trequarti molto rapida e veloce. Abbiamo già dimostrato in altre partite il nostro valore, questa domenica dovremo essere brave nello sfruttare le opportunità che riusciremo a creare“.

PROGRAMMA SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2020

V giornata

Domenica 1 novembre ore 18.00

Parma, Stadio Sergio Lanfranchi

Italia v Inghilterra

Diretta tv su Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15. Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 74 caps) – Capitano

14. Maria MAGATTI (CUS Milano, 32 caps)

13. Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 56 caps)

12. Beatrice RIGONI (Valsugana Padova, 42 caps)

11. Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 55 caps)

10. Veronica MADIA (Rugby Colorno, 18 caps)

9. Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 94 caps)

8. Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 42 caps)

7. Giada FRANCO (HBS Colorno, 16 caps)

6. Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 4 caps)

5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 17 caps)

4. Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 21 caps)

3. Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 69 caps)

2. Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 57 caps)

1. Silvia TURANI (FC Grenoble, Francia, 15 caps)

A disposizione

16. Giulia CERATO (Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

17. Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova, 1 cap)

18. Michela MERLO (Kawasaki Rugby Calvisano, 7 caps)

19. Sara TOUNESI (ASM Romagnat, Francia, 15 caps)

20. Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, 5 caps)

21. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 3 caps)

22. Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 13 caps)

23. Benedetta MANCINI (Unione Rugby Capitolina, 3 caps)

LA FORMAZIONE DELL’INGHILTERRA

15. Ellie Kildunne, 14. Jess Breach, 13. Emily Scarratt (Cap), 12. Amber Reed, 11. Abby Dow, 10. Katy Daley-Mclean, 9. Claudia MacDonald, 8. Sarah Beckett, 7. Marlie Packer, 6. Poppy Cleall, 5. Morwenna Talling, 4. Abbie Ward, 3. Sarah Bern, 2. Lark Davies, 1. Vickii Cornborough. All. Simon Middleton. A disposizione: 16. Amy Cokayne, 17. Detysha Harper, 18. Shaunagh Brown, 19. Harriet Millar-Mills, 20. Alex Matthews, 21. Leanne Riley, 22. Helena Rowland, 23. Zoe Harrison.

Foto: Mattia Radoni LPS