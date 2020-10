Roland Garros 2020, risultati 3 ottobre tabellone maschile: Novak Djokovic passeggia e va agli ottavi, Berrettini esce di scena amaramente

Altra giornata del Roland Garros 2020 che va in archivio a Parigi (Francia). Nel tabellone maschile e femminile si è completato il quadro dei qualificati agli ottavi di finale e purtroppo non ci sarà il terzo italiano che tutti si aspettavano, ovvero Matteo Berrettini. Il n.8 del mondo è stato sconfitto a sorpresa dal n.186 Daniel Altmaier per 6-2 7-6 (5) 6-4 palesando uno stato psicofisico imperfetto e molto lontano dagli standard ammirati l’anno scorso soprattutto. Per Matteo, dunque, una brutta battuta d’arresto al cospetto di un avversario alla sua portata. Il teutonico, dunque, continua il proprio percorso e incontrerà nel prossimo round lo spagnolo Pablo Carreno-Busta (n.18 del ranking), a segno in quattro set contro il connazionale Roberto Bautista Agut per 6-4 6-3 5-7 6-4.

Pronostici, invece, rispettati per Novak Djokovic che sul Centrale ha regolato il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros (n.153 del ranking) con lo score di 6-0 6-3 6-2. Appena cinque game concessi da Nole, rallentato solo dal sopraggiungere della pioggia. Nel prossimo round lo attenderà il russo Karen Khachanov (n.16 del mondo), uscito vittorioso dal confronto con il cileno Christian Garin (n.19 del ranking) per 6-2 3-6 6-4 6-2. Avanzano anche il bulgaro Grigor Dimitrov (n.20 ATP) e il greco Stefanos Tsitsipas (n.6 del ranking): entrambi i giocatori hanno potuto sfruttare il ritiro dei loro rivali, rispettivamente lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.101 del ranking) e dello sloveno Aljaz Bedene (n.56 del mondo), quando comunque i match erano abbastanza compromessi per questi ultimi. I due, dunque, si ritroveranno l’uno contro l’altro negli ottavi in una sfida decisamente affascinante. Infine vittorie per il russo Andrey Rublev (n.12 del mondo) contro il n.118 Kevin Anderson (6-3 6-2 6-3) e dell’ungherese Marton Fucsovics (n.63 del mondo) contro il brasiliano Thiago Monteiro (n.84 ATP) per 7-6 6-1 6-3. Il russo e il magiaro saranno prossimi avversari del turno che seguirà.

Foto: LaPresse