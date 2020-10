Roland Garros 2020, Lorenzo Sonego: “È stato bravo a non farmi utilizzare le mie armi”

Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Lorenzo Sonego al Roland Garros 2020. L’azzurro è stato battuto dall’argentino Diego Schwartzman, numero 12 del seeding, che si impone per 6-1 6-3 6-4 in un’ora e 58 minuti.

Le parole dell’azzurro in conferenza stampa riportate da Ubitennis: “Nella prima parte di partita lui spingeva molto meno il suo servizio non faceva male e quindi sentivo di potermela giocare alla pari. Quando siamo tornati in campo pensavo di poterlo sorprendere, invece era un altro giocatore: serviva sempre la prima, molto precisa, ha iniziato a spingere senza sbagliare una palla, è cambiato notevolmente il gioco destabilizzandomi un po’. Non sono riuscito a utilizzare le mie armi come volevo perché lui è stato bravo a non farmele utilizzare nel modo giusto”.

Prosegue: “Dopo la partita con Fritz mi è uscita un’infiammazione all’avambraccio che mi ha dato fastidio durante la partita. Non è stato un problema così grave da non permettermi di giocare, ma certamente mi ha distratto un poco”.

Per il futuro: “Ora il programma è di giocare tutti i tornei che ci sono: Sardegna, Colonia, Vienna, Parigi e Sofia. Poi vedrò di settimana in settimana come mi sentirò e decideremo cosa fare. Ora devo solo continuare su questa strada, lavorare sempre di più, e imparare quante più cose possibili che mi possano essere utili per la prossima stagione”.

Foto: Lapresse