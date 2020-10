Roland Garros 2020: Sinner-Trevisan, un duo azzurro che fa sognare a Parigi

Jannik e Martina, Martina e Jannik, metteteli pure nell’ordine che volete, ma questo è il duo che sta facendo sognare tutta l’Italia del tennis al Roland Garros. Il “giovane veterano” Sinner e la rinata Trevisan hanno raggiunto i quarti di finale sulla terra rossa parigina, scrivendo una pagina storica per il tennis azzurro. Solo in altre due occasioni l’Italia è stata capace di portare almeno un rappresentante nei quarti sia nel tabellone maschile sia in quello femminile di uno Slam e ciò è accaduto sempre al Roland Garros (1949 e 2011).

Una domenica indimenticabile, che si è aperta con l’impresa della toscana, capace di superare brillantemente con un doppio 6-4 la numero otto del mondo. La favola di Martina è iniziata dalle qualificazioni, perdendo addirittura il primo set nel primo primo match, dal quale poi è cominciata un incredibile cammino, che si spera possa proseguire, visto che ora il quarto di finale sarà contro Iga Swiatek, altra grande sorpresa del torneo, che ha saputo dominare la super favorita Simona Halep.

La favola di Martina, però, non è solo per questo magico Roland Garros, ma perchè rappresenta la voglia di non mollare mai, di credere sempre nei propri sogni, di non smettere di avere un obiettivo e di continuare a puntarci, cadendo tante volte, ma rialzandosi sempre. Lo ha detto anche lei in conferenza stampa e lo ha fatto in una vita tennistica che l’ha vista partire come una ragazza prodigio, per poi perdersi tra mille problemi extra campo. Martina, però, non si è mai data per vinta e a 27 anni raccoglie i sacrifici di tutta una carriera, in due settimane che la proiettano ad essere la nuova numero due d’Italia e la nona italiana di sempre a centrare i quarti al Roland Garros.

Non sarà sola martedì, perchè, con lei ci sarà quel ragazzo di 19 anni di San Candido, che gioca come un veterano e che sembra essere al suo trentesimo Slam della carriera. Invece per Jannik Sinner è solo il primo Roland Garros della sua vita, ma poco importa a questo altoatesino, che ha conquistato i quarti di finale, diventando il primo esordiente dal 2005 a centrare questo traguardo. Quell’anno a riuscirci fu uno che poi qualcosa ha vinto a Parigi ed il suo nome è Rafael Nadal.

Quello stesso Nadal che ora Jannik affronterà nei quarti di finale ed ovviamente si spera in un passaggio di consegne, anche se il maiorchino sta veramente impressionando per come domina gli avversari. Sinner entrerà in campo come sempre, con quella faccia da cui non traspare l’emozione di essere un esordiente, con quella solidità mentale che pochissimi hanno e anche con un talento che non hanno la fortuna di possedere in molti. Jannik è speciale e questo Roland Garros è probabilmente il trampolino di lancio atteso per spiccare definitivamente il volo tra i più grandi ed ora c’è proprio la sfida al più grande sulla terra rossa.

Foto: LaPresse