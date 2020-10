Roland Garros 2020, Jasmine Paolini deve arrendersi a Petra Kvitova: l’azzurra sconfitta in due set nel 2° turno a Parigi

Pronostici rispettati e corsa di Jasmine Paolini che si ferma nel secondo turno del Roland Garros 2020. L’azzurra (n.94 del ranking) è stata sconfitta dalla più quotata ceca Petra Kvitova (n.11 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 25 minuti di partita. La differenza di peso nei colpi da fondo è stata un fattore tra le due giocatrici, specialmente al servizio. La mancina ceca ha infatti vinto il 67% dei punti con questo fondamentale rispetto al 33% di Jasmine. Stessa storia, stesso mare nella risposta con le medesime percentuali. Pertanto, Kvitova si qualifica al terzo round dove affronterà la vincente della sfida tra la slovena Polona Hercog (n.47 WTA) e la canadese Leylah Annie Fernandez, classe 2002 (n.100 del mondo).

Nel primo set Kvitova fa subito capire l’antifona all’azzurra e nel secondo gioco dell’incontro arriva il break: la ceca è letale con il dritto, piegando con facilità le difese di Paolini. La frazione corre via molto velocemente e Petra detta i tempi, strappando il servizio alla n.94 del ranking anche nel sesto game ai vantaggi. L’italiana ha uno scatto d’orgoglio nel gioco successivo, accorciando le distanze e ottenendo il parziale controbreak, ma la storia della frazione è già scritta in favore della n.11 del mondo (6-3). La testa di serie n.7 del tabellone archivia la pratica con 18 vincenti e 18 gratuiti, a dimostrazione di chi abbia globalmente fatto la partita.

Nel secondo set Paolini cerca di rimanere aggrappata a ogni costo al match, recuperando in due circostanze il break di ritardo del terzo e del quinto game. Alla lunga però la rincorsa dell’azzurra non viene premiata e i vincenti della Kvitova pesano come un macigno sull’esito finale del match, favorevole alla trentenne nativa di Bílovec (6-3). La ceca conclude con 32 vincenti e ben 36 errori, ininfluenti però rispetto ai soli 12 vincenti (18 gratuiti) di Jasmine.

Foto: LaPresse