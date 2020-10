Roland Garros 2020, Jannik Sinner e l’obiettivo degli ottavi di finale: pochi errori e continuità per battere Coria

Continuità e sangue freddo: gli elementi sono questi per far bene in uno Slam, specie quando il talento non manca. Jannik Sinner ha superato brillantemente i primi due turni del primo Roland Garros della propria (si spera) lunga carriera tennistica. Due successi convincenti contro il n.13 del mondo David Goffin e contro il più abbordabile (qualificato) Benjamin Bonzi. Nessun set regalato agli avversari e percorso netto per il giovane altoatesino che dà seguito al proprio studio per diventare campione.

Fino a questo punto, lo “studente” Sinner è stato irreprensibile, minimizzando gli errori ed esprimendo il suo tennis aggressivo con grande scioltezza. Ora però la salita inizia a farsi più impegnativa perché l’importanza della posta in palio aumenta. Il nome del prossimo avversario ha qualcosa di forte legato a Parigi: l’argentino Federico Coria (n.99 del mondo) è il fratellino di Guillermo finalista a Parigi nel 2004. Lo status però è molto diverso, considerando la storia tennistica di Federico. Un giocatore, però, solido, da non sottovalutare e meno incline all’errore. Ne sa qualcosa l’eccentrico francese Benoit Paire, sconfitto nel secondo turno. Un Coria che, recentemente, ha incrociato le strade italiche a Roma, affrontando Matteo Berrettini nel match di primo turno: un successo netto in due set per il romano, che ha fatto valere la sua velocità di palla superiore.

Sarà un po’ questa la strategia di gioco di Jannik, che appunto vorrà mettere in campo la sua “cilindrata” al cospetto di un regolarista da fondo, che lo costringerà a giocare sempre un punto in più. Per questo Sinner dovrà avere pazienza e non fretta contro il sudamericano. All’orizzonte ci sono gli ottavi di finale (contro il vincente della sfida tra Marco Cecchinato e Alexander Zverev) e questo sarebbe un traguardo da sottolineare per chi è nato nel 2001. Al momento, l’azzurrino ha interpretato questo torneo come tutti gli altri, senza lasciarsi influenzare dalla nomea parigina. L’approccio sarà il medesimo: vincere, chiunque sia il rivale.

Foto: LaPresse