Roland Garros 2020: Italia mai cosi bene dal 1955. Djokovic rullo compressore, rimandato Shapovalov

L’Italia cala il pokerissimo nel terzo turno del tabellone maschile del Roland Garros 2020. Il quinto alfiere azzurro a raggiungere questo traguardo è stato Matteo Berrettini. Il romano non ha vissuto la sua miglior giornata sulla terra rossa parigina, ma alla fine è comunque riuscito a portare a casa una vittoria che doveva arrivare contro il sudafricano Lloyd George Harris.

Un Berrettini nervoso, che ha sbagliato tanto e condizionato anche da qualche problema di visibilità per le luci dei riflettori. Il romano è stato comunque bravo a resettare immediatamente dopo il secondo set perso, non concedendo nulla ad un avversario decisamente inferiore all’azzurro. Adesso ci sarà un terzo turno sicuramente molto abbordabile contro il tedesco Daniel Altmaier e sicuramente l’occasione di centrare i primi ottavi a Parigi è molto ghiotta.

Lo Slam francese sta confermando l’ottimo momento del tennis maschile italiano. Era dal 1955 che l’Italia non portava cinque giocatori al terzo turno, ma è innegabile che il tennis di quell’epoca non è quello attuale, sicuramente molto più globale. Un risultato dunque di grande valore e la dimostrazione di un settore in pienissima fiducia e che sta vivendo un momento davvero eccezionale. Tranne la sfida di Travaglia con Nadal (il marchigiano deve godersi il match) le altre quattro partite non sono chiuse ed in alcune (Berrettini e Sinner) il pronostico è nettamente in favore dell’azzurro.

Una giornata che ha visto un Novak Djokovic in versione rullo compressore. A farne le spese è stato il lituano Richard Berankis, che non ha avuto scampo contro la furia del campione serbo, che ha vissuto praticamente un allenamento di poco meno di un’ora e mezza di gioco. Spicca anche l’eliminazione di Denis Shapovalov, con il canadese rimandato ancora una volta negli Slam, fallendo addirittura l’approdo al terzo turno dopo il ko con lo spagnolo Roberto Carballes Baena, che ha fatto sua una maratona di cinque set.

In campo femminile, purtroppo, c’è stata l’eliminazione di Jasmine Paolini. Il pronostico era davvero chiuso per la toscana contro la ceca Petra Kvitova, ma nel complesso è stata comunque una buona prestazione dell’azzurra. Domani, invece, tornerà in campo Martina Trevisan, che cercherà di continuare a vivere il suo sogno parigino contro la greca Maria Sakkari.

Foto: LaPresse