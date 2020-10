Roland Garros 2020: i risultati del tabellone maschile (1 ottobre). Tutto facile per Djokovic, avanzano Berrettini e Tsitsipas, eliminato Shapovalov

Si sono completati i match del secondo turno nel tabellone maschile al Roland Garros 2020. Davvero tutto troppo facile per un Novak Djokovic, che ha vissuto praticamente un allenamento contro il lituano Richard Berankis, sconfitto nettamente per 6-1 6-2 6-2 in neanche un’ora e mezza di gioco. Il prossimo avversario sarà il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros, che ha superato in tre set l’americano Tennys Sandgren.

La sorpresa della giornata è senza dubbio l’eliminazione di Denis Shapovalov. Il canadese è stato sconfitto dallo spagnolo Roberto Carballes Baena in cinque set con il punteggio di 7-5 6-7 6-3 3-6 8-6 dopo una maratona di quasi cinque ore di gioco. Non sbaglia, invece, Stefanos Tsitsipas, che vince comodamente in tre set contro l’uruguaiano Pablo Cuevas.

Loading...

Loading...

Diventano cinque gli azzurri al terzo turno, visto che oggi Matteo Berrettini ha vinto il suo match contro il sudafricano Lloyd Harris in quattro set per 6-4 4-6 6-2 6-3. Una prestazione altalenante per il romano, ma comunque contava vincere ed il numero otto del mondo lo ha fatto. Nel prossimo turno Berrettini se la vedrà con il tedesco Daniel Altmaier, che ha vinto il derby con il connazionale Jan-Lennard Struff.

Avanzano anche lo spagnolo Roberto Bautista Agut, il bulgaro Grigor Dimitrov ed i russi Andrey Rublev e Karen Khachanov. Bella vittoria del sudafricano Kevin Anderson, che si impone in cinque set in rimonta sul serbo Dusan Lajovic.

CLICCA QUI PER I RISULTATI DI OGGI (1 OTTOBRE) TABELLONE MASCHILE ROLAND GARROS

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse