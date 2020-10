Roland Garros 2020: Flavio Cobolli vince il torneo di doppio junior in coppia con lo svizzero Dominic Stephan Stricker

Anche il torneo junior maschile, dopo quello femminile, regala sorrisi all’Italia. Flavio Cobolli, romano e figlio del buon professionista Stefano, ha infatti vinto il doppio in coppia con lo svizzero Dominic Stricker, che di secondo nome fa Stephan. Forti della terza testa di serie, i due hanno sconfitto il duo brasiliano formato da Bruno Oliveira e Natan Rodrigues per 6-2 6-4. Bisogna tornare indietro fino al 2007 per trovare un successo italiano in doppio a Parigi, quando ci riuscì Thomas Fabbiano (che, nel frattempo, ha deciso di saltare il resto del 2020 per ripresentarsi il prossimo anno) con il bielorusso Andrei Karatchenia.

Nel corso del torneo, il duo italo-svizzero ha eliminato al primo turno lo svedese Mans Dahlberg e il polacco Maks Kasnikowski per 6-3 6-0, al secondo turno lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz e l’argentino Juan Bautista Torres in due tie-break (7-0 e 9-7), ai quarti l’altro azzurro Leonardo Malgaroli e il francese Terence Atmane per 6-2 6-1 e in semifinale i francesi Lilian Marmousez e Giovanni Mpetshi Perricard per 6-3 5-7 [10-6].

L’impresa è doppia per Stricker, ha conquistato il successo anche nel torneo di singolare contro il connazionale Leandro Riedi per 6-2 6-4. E proprio in singolare l’Italia avrebbe potuto avere un ottimo protagonista nel promettente classe 2003 Luca Nardi se, agli ottavi, quest’ultimo non avesse avuto una contrattura all’adduttore sinistro che lo ha limitato contro Marmousez dall’inizio del secondo set in avanti.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events