Pattinaggio artistico: Daniel Grassl domina lo short al Budapest Trophy 2020, secondo Zandron

Che svolta per Daniel Grassl. L’azzurro, colonna portante della Nazionale di pattinaggio artistico, ha presentato per la prima volta in gara il suo nuovo programma corto al Budapest Trophy 2020, competizione internazionale di pattinaggio artistico valida come gara singola del circuito ISU Challenger Series in scena questa settimana presso il Vasas Ice Rink di Budapest (Ungheria), piazzandosi agilmente in prima posizione.

L’atleta di Lorenzo Magri infatti, come già rivelato in anteprima a Figure2u, ha abbandonato le sonorità propriamente classiche abbracciando dei territori fino a questo momento a lui inesplorati: sulle moderne musiche de “Big down” dei Muse, il pattinatore ha mostrato una sua nuova parte di sé con una coreografia originale e ricercata, destinata a crescere nel corso dei mesi. Bene gli elementi di salto: ok il quaruplo lutz, chiamato sul quarto come il triplo axel, quest’ultimo anticipato da una difficile entrata, e la combinazione con bonus triplo lutz/triplo toeloop.

Loading...

Loading...

Raccogliendo livello 4 sia nelle tre trottole pianificate che nell’interessante sequenza di passi, il pattinatore delle Fiamme oro ha conquistato nel segmento 82.71 (44.77, 37.50), staccando di poco più di dieci punti l’italiano naturalizzato austriaco Maurizio Zandron, al momento al secondo posto con 71.78 (38.63, 33.15) dopo una prestazione viziata da una sbavatura nel triplo axel con il quale è riuscito comunque a tenere botta all’attacco dell’estone Aleksandr Selevko, in questo momento terzo con 71.55 (34.55, 37.00).

Il programma libero andrà in scena venerdì 16 ottobre a partire dalle 15:15.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo