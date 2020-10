Paolini-Kvitova oggi, Roland Garros 2020: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini va a caccia di una fantastica impresa nel secondo turno del Roland Garros 2020. La tennista toscana se la vedrà con la ceca Petra Kvitova in un match che sembra avere un pronostico chiuso, ma nulla appare certo in questa edizione dello Slam parigino e anche in questi mesi di ripresa post pandemia. Il match è in programma alle ore 11.00 e sarà il primo sul campo Simonne-Mathieu.

Servirà certamente una partita perfetta da parte dell’azzurra, che spera di raggiungere al terzo turno Martina Trevisan, ma nello steso tempo è ovvio che ci vorrà anche un po’ di complicità da parte della ceca, che non ha comunque nella terra la sua superficie preferita.

Sarà possibile seguire l’incontro di secondo turno Paolini-Kvitova in diretta tv su Eurosport 2 ed in diretta streaming su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match.

PROGRAMMA ORARI TV PAOLINI-KVITOVA

Court Simonne-Mathieu

ore 11.00 Jasmine Paolini-Petra Kvitova

DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport

Foto: LaPresse