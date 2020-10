Pallamano, Serie A maschile 2020: solo tre partite disputate, Sassari vince ancora

Nono turno della Serie A di pallamano maschile 2020, che a causa delle molteplici positività riscontrate negli ultimi giorni ha visto disputarsi solamente tre partite, iniziando dall’ennesimo successo della Raimond Sassari, capace di piegare 26-22 in trasferta la Teamnetwork Albatro Siracusa, con 9 reti del terzino destro Federico Vieyra.

Brusco ko invece per Trieste, che è uscita da Appiano con le ossa rotte, cedendo per 28-22 alla Sparer, nonostante le 7 realizzazioni di Gianluca Dapiran, mentre l’Alperia Merano ha superato 25-20 il Pressano, trascinato da uno straripante Leo Prantner, autore di ben 10 centri.

I risultati di giornata:

sabato 24 ottobre ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 16:30 Teamnetwork Albatro – Raimond Sassari 22-26 Download PDF h 19:00 Sparer Eppan – Trieste 28-22 Download PDF h 19:00 Alperia Merano – Pressano 25-20 Download PDF Rinviata Cassano Magnago – Banca Popolare Fondi Rinviata Salumificio Riva Molteno – Acqua&Sapone Fasano Rinviata Santarelli Cingoli – Brixen Rinviata Bolzano – Conversano

La classifica aggiornata:

Raimond Sassari 15 pti, Bolzano 12***, Conversano 12*, Ego Siena 11*, Cassano Magnago 10*, Trieste 10, Pressano 8**, Sparer Eppan 8*, Alperia Merano 5****, Brixen 4**,Santarelli Cingoli 3*, Acqua&Sapone Junior Fasano 2*, Salumificio Riva Molteno 2**, Teamnetwork Albatro 2, Banca Popolare Fondi 2*

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

