Pagelle Celtic-Milan 1-3, Europa League 2020-2021: Kjaer baluardo, Elyounoussi spina nel fianco, Hauge entra e segna

Il Milan ha sconfitto il Celtic Glasgow per 3-1 in Europa League. Di seguito le pagelle della partita.

PAGELLE CELTIC-MILAN 1-3:

MILAN 4-2-3-1



G. Donnarumma 6: sicuro in presa e nelle uscite, non può nulla sul gol subito.

Dalot 6: il portoghese paga lo scotto iniziale del debutto giocando poi una partita attenta.

Kjaer 7: il centrale danese guida la difesa e non solo. E’ uno dei leader del Milan a tutto campo.

Romagnoli 6,5: compie alcuni interventi puntuali continuando, dopo un derby di sofferenza, il suo personale “programma di rientro”.

T. Hernandez 6,5: dopo la sofferenza provocatagli da Frimpong nel primo quarto d’ora, sale di colpi firmando anche l’assist per il secondo gol dei rossoneri.

Kessié 6,5: traccheggia a centrocampo controllando i ritmi di gioco. Ago della bilancia per la compagine allenata da Pioli. (dal 66′ Bennacer 6: si alterna col suo abituale compagno di centrocampo gestendo al meglio i palloni che calamita nel cuore del gioco nel finale di partita).

Tonali 5: in completa confusione. L’ex centrocampista del Brescia gioca una brutta partita perdendosi fra l’altro Elyounoussi in occasione del gol dell’1-2 e alla fine venendo anche ammonito.

Castillejo 6,5: con il suo rientro sul sinistro firma l’assist per il gol del vantaggio rossonero. Esce vincente dal duello con l’ex compagno di squadra Laxalt (dal 78′ Saelemaekers 6,5: anche nei pochi minuti che Pioli gli concede stasera, il belga si dimostra un motorino inarrestabile. Nei minuti di recupero trova anche il tempo di firmare l’assist per Hauge).

Brahim Diaz 6: sigla il gol del momentaneo 0-2 incrociando con un destro letale alla fine del primo tempo. Cala sensibilmente nella ripresa sbagliando molto per tempi e scelte. (dal 78′ Hauge 7: il norvegese entra nell’unico momento di difficoltà della serata rossonera facendosi trovare pronto e siglando, a tempo praticamente scaduto, il suo primo gol in questa avventura italiana)

Krunic 7: oltre al gol, per lui c’è anche un consistente lavoro di quantità. Nel secondo tempo commette qualche errore nei passaggi, ma la prestazione è di alto livello.

Ibrahimovic 6: serata “controllata” per lo svedese che dispensa qualche buona giocata dosando le energie. (dal 66′ Leao 5,5: serata indolente dell’attaccante lusitano, che non riesce a impattare al meglio col match).

All. Pioli 7: altro giro, altra vittoria per il suo Milan. Missione compiuta in Scozia: 3 punti in tasca, senza particolare sforzo e delle buone rotazioni.

CELTIC (3-5-2)



Barkas 6; Welsh 5,5 (dal 46′ Elyounoussi 7), Duffy 5, Ajer 5; Frimpong 6,5, McGregor 5, Brown 5 (dal 64′ Rogic 6,5), Ntcham 6, Laxalt 5 (dal 76′ Taylor 5,5); Ajeti 5 (dal 76′ Klimala 5), Griffiths 5,5 (dal 46′ Christie 6). All. Lennon 5

Foto: Lapresse