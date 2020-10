Nuoto, ISL 2020: terza tappa (prima giornata). Le zampate di Martinenghi e Carraro non evitano l’ultimo posto agli Aqua Centurions

Le rane italiane dettano legge ma gli Aqua Centurions non decollano nella prima giornata della terza tappa dell’International Swimming League che si è disputata oggi a Budapest e ha visto al via, oltre alla squadra con sede in Italia, anche i LA Current, i Tokyo Frog Kings e i Toronto Titans.

Se nelle prime due tappe era arrivata una sola vittoria per la spedizione italiana grazie a Marco Orsi nei 100 misti, oggi sono arrivate ben due vittorie per gli azzurri, entrambe firmate nei 50 rana e con tempi di tutto rispetto. Nicolò Martinenghi si è confermato in grandissima condizione dominando i 50 rana con il crono di 26″06 davanti a McKee, a Silva Franca e ad uno Scozzoli ancora lontano dalla migliore forma che ha chiuso con il tempo di 26″37.

Loading...

Loading...

Nei 50 rana femminile, in attesa del rientro in gara di Benedetta Pilato con gli Energy Standard, ci ha pensato Martina Carraro a tenere altissimo il livello azzurro con un successo condito da un grande crono, 29″66. Un vero dominio per la ligure di stanza a Imola che ha preceduto di oltre tre decimi Conceicao, poi la giapponese Aoki e quarto posto per Arianna Castiglioni che, dopo aver rinunciato ai 200 rana, ha chiuso in 30″43 che le ha fruttato il quarto posto a pari merito con Teramura. Prestazione vincente anche per Alessandro Miressi che, con un parziale di 45″79 lanciato in ultima frazione, ha guidato gli Aqua Centurions al successo nella 4×100 stile libero maschile.

Non finiscono qui i quarti posti per il contingente italiano nella giornata di oggi: ai piedi del podio ha chiuso Matteo Rivolta nei 100 farfalla vinti da Tom Shields (49″30). Per l’azzurro un buon 50″07. Quarta anche Martina Carraro nei 200 rana con 2’21″12. Vittoria per Kesley Wog in 2’17″21, a soli quattro decimi dal record mondiale di Lilly King. Nei 200 rana uomini, vinti da McKee in 2’01″73, sesto posto per Martinenghi (2’06″03) e ottavo per Scozzoli in 2’07″68.

Quinta piazza per Alessandro Miressi che ha chiuso in 21″38 i 50 stile libero vinti in 20″98 da Morozov davanti a Gkolomeev. Settima piazza per Rivolta nei 50 dorso (già affrontati anche nello scorso week end) chiusi in 23″77 e vinti a pari merito da Murphy e Ryan in 23″08.

Nei 100 farfalla vittoria per Louse Hansson in 56″45, Lisa Bratton ha vinto i 200 dorso in 2’01″74 battendo la connazionale Masse, Ryan Murphy con 1’48″40 ha dominato i 200 dorso uomini battendo nientemeno che il giapponese Irie. Nei 50 stile libero donne vittoria franco-statunitense con Beryl Gastaldello e Abbey Weitzel che hanno toccato in simultanea a 23″79. Grande ritorno per Kosuke Hagino nei 200 misti vinti in 1’53″01 e successo giapponese anche in campo femminile con Yui Ohashi che ha toccato per prima in 2’05″13. Bis vincente della francese Gastaldello nei 50 dorso in 26″52.

Leah Smith si è aggiudicata i 400 stile libero donne con il tempo di 4’00″54, mentre tra gli uomini primo sigillo di Mikhaylo Romanchuk con il tempo di 3’40″08. Doppietta dei Los Angeles Current nelle due staffette 4×100 miste. La classifica della prima giornata vede in testa gli LA Current con 262.5 punti, seconda piazza per i Tokyo Frog Kings con 248.5, terzi i Toronto Titans con 208.5, quarti gli Aqua Centurions con 156.5 punti.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI NUOTO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Gasperoni