Nuoto, ISL 2020: Federica Pellegrini riferimento degli Aqua Centurions, Benedetta Pilato stellina degli Energy Standard

Dal 16 ottobre a Budapest (Ungheria) si farà sul serio per l’International Swimming League 2020, la Champions League del nuoto. Il Covid-19 è sempre in agguato, ma la competizione inizierà da questo fine settimana e la truppa italiana è numerosa.

Gli Aqua Centurions sono il feudo del Bel Paese con Nicolò Martinenghi, Fabio Scozzoli, Martina Carraro, Arianna Castiglioni, Alessandro Miressi e soprattutto con Federica Pellegrini a capeggiare la compagine. Una formazione nella quale la “Divina” reciterà il ruolo della leader in vasca e fuori, ma in cui c’è curiosità nel vedere la condizione soprattutto dei ranisti e della raniste reduci da una stagione di grande rilievo, ricordando il bronzo iridato di Martina Carraro e i successi della ligure nella vasca corta continentale di Glasgow.

Parli della rana e il collegamento porta automaticamente a Benedetta Pilato. L’enfant prodige del nuoto azzurro sarà nella forte squadra straniera degli Energy Standard, il team vincitore della prima edizione, e per lei sarà una grande esperienza. Lei, classe 2005 e già con un argento iridato al collo nei 50 rana, ha deciso di cimentarsi in qualcosa di incredibile, allenandosi con grandi nuotatori di fama mondiale. Le emozione in lei è tanta, ma il contesto agonistico sarà per lei un’occasione di crescita importante.

Foto: LaPresse