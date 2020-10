Nuoto, Calendario 2020-2021: si parte con il Trofeo Nico Sapio, gli Assoluti a dicembre per la qualificazione olimpica

La Federazione Italiana Nuoto ha comunicato il calendario dell’attività agonistica della stagione 2020-2021. Un’annata, come si può ben immaginare, importante per via delle Olimpiadi di Tokyo previste dal 25 luglio al 1° agosto 2021, relativamente alle gare in corsia. In questo contesto, l’annata italiana prenderà il via dal consueto Trofeo “Nico Sapio”, previsto a a Genova dal 6 all’8 novembre 2020 in vasca corta, per poi pensare in maniera assai decisa agli Assoluti invernali in vasca lunga a Riccione, dal 17 al 19 dicembre. In questa sede gli atleti non in possesso dal pass olimpico si giocheranno le loro possibilità per centrare questo obiettivo, relativamente ai limiti cronometrici fissati dalla Federnuoto.

Qualora il target non venisse centrato, un’altra chance ci sarebbe con i campionati italiani primaverili, sempre a Riccione, dal 27 al 31 marzo 2021. Di particolare rilevanza anche gli Europei in vasca lunga a Budapest dal 17 al 23 maggio, il Trofeo Settecolli dal 25 al 27 giugno, prima di arrivare all’attesa rassegna a Cinque Cerchi. Da notare, a conclusione del 2021, gli Europei in vasca corta a Kazan (Russia) dal 2 al 7 novembre e i Mondiali in vasca corta ad Abu Dhabi (UAE) dal 15 al 19 dicembre.

CALENDARIO STAGIONE 2020-2021 NUOTO

6-8 Nov. 2020 XLVII Trofeo “Nico Sapio” (25) Genova

17-19 Dic. 2020 Campionato Italiano Open in vasca lunga (50) Riccione

≤ 23 Dic. 2020 Campionato Nazionale a Squadre – “Coppa Caduti di Brema” (fase reg.) (25) Sedi varie

d.d. Feb. 2021 1a tappa Grand Prix d’Inverno: Meeting del Titano (50) San Marino

26-27 Feb. 2021 2a tappa Grand Prix d’Inverno: X Trofeo Città di Milano (50) Milano

≤14 Mar. 2021 Campionato Italiano di Categoria su base regionale in vasca corta (25) Sedi varie

27-31 Mar. 2021 Campionato Italiano Assoluto (50) Riccione

1 Apr. 2021 Campionato Nazionale a Squadre – “Coppa Caduti di Brema” (finali) (25) Riccione

9-11 Apr. 2021 Criteria Nazionali Giovanili – sezione femminile (25) Riccione

12-14 Apr. 2021 Criteria Nazionali Giovanili – sezione maschile (25) Riccione

17-23 Mag. 2021 Campionato Europeo in vasca lunga (50) Budapest (HUN)

d.d. Giu. 2021 Memorial “Alberto Castagnetti” (50) Verona

≤6 Giu. 2021Campionato Nazionale a Squadre – Categoria Ragazzi (50) Sedi varie

18-20 Giu. 2021 Mediterranean Cup (50) d.d.

25-27 Giu. 2021 Internazionali d’Italia – LVIII Trofeo Internazionale Sette Colli (50) Roma

d.d. Giu. 2021 XXV Trofeo delle Regioni – Squadre Esordienti “A” (50) d.d

6-11 Lug. 2021 Campionato Europeo Junior (50) da definire

25 Lug./1 Ago. 2021 XXXII Olimpiade (50) Tokyo (JPN)

≤25 Lug. 2021 Campionato Italiano di Categoria su base regionale in vasca lunga (50) Sedi varie

d.d. Ago. 2021 Campionato Mondiale Junior (50) d.d

STAGIONE 2021-2022

2-7 Nov. 2021 XXI Campionato Europeo in vasca corta (25) Kazan (RUS)

15-19 Dic. 2021 XV Campionato Mondiale in vasca corta (25) Abu Dhabi (UAE)

