Nuoto, Benedetta Pilato: “Lilly King? Una volta vince lei e una io. I guadagni li gestiscono i miei genitori”

Benedetta Pilato, azzurra del nuoto, ha parlato alla “Gazzetta dello Sport” in una lunga intervista nella quale ha fatto un bilancio del suo 2020 e delle aspettative per l’immediato futuro, dal confronto con la campionessa olimpica Lilly King, alla sua evoluzione sulla distanza olimpica dei 100 rana.

Sulla statunitense Lilly King, campionessa olimpica in carica sui 100 rana: “Rispetto ai Mondiali 2019, dove non ci conoscevamo, ora è diverso. Per me non è cambiato nulla. Lei è più grande ed esperta: l’esperienza aiuta ma vedremo più avanti. Alla fine una volta vince una, e poi un’altra“.

L’azzurrina sta migliorando costantemente anche sui 100 rana, distanza olimpica, oltre che sui 50: “Sono contenta perché è venuto fuori, si è visto il lavoro fatto finora: fare per la prima volta un ritorno da 33″5 e confermare il rendimento dell’estate è stato importante“.

Idee chiare anche sui prossimi mesi: “Da dicembre in vasca da 50 sarà una roba diversa, ma finora sta andando tutto bene per crescere. Gareggiare è gioia per me, mentre nel mondo la situazione è difficile, è importante e fondamentale essere qui insieme. Il resto è in evoluzione“.

Sulla gestione dei suoi guadagni a 15 anni: “Se ne occupano i miei genitori, io penso solo a migliorare. E ne avevo bisogno“.

Foto: LaPresse