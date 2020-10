Mountain bike oggi, Mondiali 2020: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara (7 ottobre)

Dopo i Campionati del Mondo su strada di Imola, è giunto il momento di assegnare i dodici titoli iridati riservati alla specialità della Mountain bike, divisa in XCO, XCR, DHI e E-MTB. I Mondiali 2020 di Leogang, in Austria, si apriranno nella giornata odierna, mercoledì 7 ottobre, con la tradizionale prova del Cross Country Team relay e le due gare dell’E-MTB, in cui saranno al via sei azzurri.

Marco Aurelio Fontana, Martino Fruet, Simone Fabbri, Gianluca Furlani, Vittorio Gambirasio e Andrea Garibbo sono gli italiani inseriti nella startlist del secondo Mondiale di E-MTB XCO, che però non sono stati convocati dalla Nazionale, ma parteciperanno alla rassegna iridata a proprie spese. Mentre non ci sarà nessuna azzurra nella gara riservata alle donne. Vi ricordiamo che la gara del Team Relay inizierà alle ore 12.30, quella dell’E-MTB cross country uomini alle ore 14.30, e quella femminile alle ore 16.15. Per la giornata odierna non è prevista alcun tipo di copertura televisiva e streaming.

PROGRAMMA MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2020: MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE

Cross country Team relay: ore 12.30

E-MTB cross country uomini: ore 14.30

E-MTB cross country donne: ore 16.15

E-MTB CROSS COUNTRY: ITALIANI IN GARA

FABBRI Simone

FONTANA Marco Aurelio

FRUET Martino

FURLANI Gianluca

GAMBIRASIO Vittorio

GARIBBO Andrea

Foto: Valerio Origo