MotoGP, Marc Marquez costretto a una terza operazione al braccio destro? Recupero problematico per lo spagnolo

Marc Marquez tornerà in sella alla Honda direttamente nel 2021. E’ questa l’indicazione che arriva da un’intervista fatta dai media austriaci (ServusTV) al pilota tedesco, attuale sostituito del fuoriclasse nativo di Cervera, Stefan Bradl.

Marquez, infortunatosi al braccio destro a causa di una rovinosa caduta a Jerez de la Frontera (Spagna), sta portando avanti la sua riabilitazione dopo aver subito due operazioni, ricordando anche il tentativo estremo di tornare in pista pochi giorni dopo l’accaduto. Ebbene, nell’intervista citata, Bradl ha affermato di aver avuto indicazioni da parte della Honda di dover finire la stagione e di averlo appreso ieri. Allo stato attuale delle cose l’iberico infatti vuole concentrarsi sul pieno recupero fisico e quindi l’indicazione sarebbe quella di non rischiare inutilmente in quest’annata priva di obiettivi per lui. Non ci sono ancora conferme da parte della Honda, dal momento che la squadra di Tokyo ha semplicemente ribadito che il percorso riabilitativo è in corso.

A integrare ciò, ci sono alcune indiscrezioni riportate da Sky Sport. Secondo quanto riferito da Antonio Boselli, le sensazioni sul braccio destro operato non sarebbero buone e quindi Marc potrebbe essere costretto a ricorrere a una terza operazione. Nelle prossime due settimane si deciderà il da farsi, ma è chiaro che questa situazione non è delle migliori per il centauro iberico, se vi fossero delle conferme.

Foto: LaPresse