MotoGP, Jack Miller: “Contento del comportamento della Ducati, ottimo feeling con l’anteriore della GP20”

E’ stato l’australiano Jack Miller, su Ducati Pramac, il migliore di questa prima giornata del weekend di Le Mans (Francia), sede di questo round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato transalpino Miller ha saputo interpretare assai bene le condizioni difficili dell’asfalto, che al mattino ha riservato il bagnato e al pomeriggio l’umido ai piloti.

Jack, da questo punto di vista, ha trovato un buon feeling con la GP20, confermando le proprie qualità in situazioni di non semplice interpretazione, dettate dal meteo instabile che potrebbe caratterizzare l’intero fine settimana francese: “Sono contento di come si comporta la moto. Abbiamo avuto un buon grip in tutte le condizioni e non posso lamentarmi“, ha raccontato Jack, nell’intervista riportata da speedweek.com.

Loading...

Loading...

Un Miller che ha ottenuto subito dei buoni tempi con gomme slick, pur girando su asfalto non completamente asciutto nella FP2, proprio per proiettarsi al meglio al sabato e alla qualificazione per la Q2 del time-attack: “E’ importante aver ottenuto un buon tempo oggi perché non sappiamo quale sarà il meteo per domani. Posso dire che, nel nostro caso, le gomme funzionano meglio e soprattutto sul posteriore non ho avuto grossi problemi. Ho fiducia sull’anteriore e lo sento stabile. Spero, comunque, che domani sia asciutto per correre meno rischi“, ha aggiunto il ducatista.

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com