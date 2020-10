MotoGP, Francesco Bagnaia: “Era la prima volta che giravo sul bagnato con una MotoGP”

Francesco Bagnaia ha espresso un suo parere al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Francia, decimo round della MotoGP 2020. Il piemontese di casa Ducati si piazza al 15° posto della classifica combinata al termine della prima giornata di attività sul circuito Bugatti di Le Mans.

L’italiano ha affermato alla stampa al termine della FP2: “Non sono in difficoltà. Era la prima volta che giravo sul bagnato con una MotoGP e sono arrivato 11° al termine della sessione davanti a tutti gli coloro che hanno esordito con me nel 2019. Sul bagnato non mi sono trovato male. Oggi pomeriggio abbiamo fatto una tattica un po’ diversa. Ho effettuato 20 giri di fila per cercare di adattarmi alle condizioni. La moto funzionava bene e mi sono trovato a mio agio. Per queste ragioni non penso di essere in difficoltà in vista delle prossime giornate. Era molto importante girare sul bagnato, le sensazioni sono state molto buone”.

Bagania ha voluto esprimere un commento in vista di domani e della corsa di domenica. Il 23enne torinese ha dichiarato: “Solitamente con il freddo le Yamaha sono un po’ avvantaggiate perché riescono a portare le gomme in temperatura le gomme prima degli altri. In questa pista la Ducati è stata spesso veloce, quindi non penso ci sarà una differenza enorme. Siamo tutti abbastanza equilibrati”.

Foto: Lapresse