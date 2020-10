MotoGP, GP Teruel 2020: le previsioni meteo per la gara. Cielo coperto e temperature nella media

C’è grande attesa per il Gran Premio di Teruel 2020, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Sarà il solito spettacolo con diversi piloti in lotta per la vittoria e il podio. In pole position Takaaki Nakagami, seguito dal nostro Franco Morbidelli e da Alex Rins. In seconda fila Maverick Vinales e Fabio Quartararo, solo 17° in griglia Andrea Dovizioso.

Come di consueto il meteo sarà una delle discriminanti più importanti per comprendere l’andamento della gara. Va da sé che in caso di pioggia, che per oggi dovrebbe essere scongiurato, che di temperature troppo alte o troppo basse il comportamento delle moto, anche a causa delle gomme, potrebbe essere molto diverso.

Tornando alle previsioni meteo per il Gran Premio di Teruel non ci dovrebbero essere precipitazioni, anche se il cielo potrebbe essere coperto. Le temperature dovrebbero oscillare tra i 18 °C e i 20 °C, più alte rispetto alla scorsa gara che si è disputata sullo stesso circuito, quello di Aragon, dove si correrà oggi.

Foto: Lapresse