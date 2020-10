MotoGP, GP Francia 2020: orari prove libere, programma, tv, streaming 9 ottobre

Siamo solamente al giovedì, ma è già tempo di pensare a quel che vedremo domani. Prenderà il via, infatti, il fine settimana del Gran Premio di Francia 2020 del Motomondiale. Lo scenario sarà quello classico del circuito della Sarthe, che inizierà a vedere le prime due sessioni di prove libere di ogni classe.

Si annuncia un weekend quanto mai importante sia dal punto di vista dei punti in palio, sia del meteo. Solitamente questa gara si corre nel cuore della primavera con temperature ben più alte, mentre nei prossimi giorni vedremo rischio pioggia sempre dietro l’angolo e la colonnina di Mercurio che rimarrà particolarmente bassa. Le gomme e il bagnato potrebbero fare la differenza? Inizieremo a capirlo sin da domani, con i piloti che scenderanno in pista per i primi turni di prove libere che permetteranno di saggiare la situazione del tracciato francese.

IN TV – Il venerdì del Gran Premio di Francia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (canale 201) per quel che riguarda la classe regina e Sky Sport MotoGP (canale 208) ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Motomondiale a Le Mans.

PROGRAMMA GP FRANCIA 2020 MOTOGP

La programmazione di SKY Sport MotoGP (208)

Venerdì 9 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

ore 12.30-13.00, Moto E, Prove libere 1

ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.40, Moto E, Prove libere 2

Repliche FP2 MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 16.10, 19.30, 23.00

Repliche FP2 MotoGP su Sky Sport Moto2: ore 17.00, 21.15

Repliche FP2 MotoGP su Sky Sport Moto3: ore 22.15

