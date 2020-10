MotoGP, Fabio Quartararo: “Non sono molto contento, ma possiamo ancora vincere il Mondiale”

Fabio Quartararo si è dovuto accontentare dell’ottavo posto nel GP del Teruel 2020, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Aragon. Il francese è scattato discretamente dalla sesta piazzola sulla griglia di partenza, ma poi è crollato alla distanza e non è riuscito ad andare oltre a un piazzamento di rincalzo. Il centauro della Yamaha Petronas si trova ora al secondo posto in classifica generale, attardato di 14 punti dallo spagnolo Joan Mir, attuale leader del Mondiale grazie anche al terzo posto di oggi.

Fabio Quartararo ha analizzato la sua prestazione: “Non sono molto contento, stamattina avevo visto qualcosa di positivo durante il warm-up. In gara non ha funzionato nulla di quello che avevamo provato e non si tratta di un problema di gomme perché Morbidelli ha vinto“. Ora si andrà a Valencia: “L’anno scorso abbiamo avuto un grande feeling con la moto su quel circuito. Il Portogallo in passato era uno dei miei circuiti preferiti, ma non vedo l’ora di correre a Valencia“. E sul Mondiale: “Possiamo farcela, siamo indietro di 14 punti: non è poco, ma ci sono ancora tre gare e dobbiamo lavorare al meglio”.

Foto: Lapresse