MotoGP, Fabio Quartararo: “E’ stata una giornata abbastanza buona, dobbiamo lavorare per migliorare in percorrenza di curva”

Il francese Fabio Quartararo ha concluso in quarta posizione la sua prima giornata di prove libere del GP di Teruel, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato iberico il francesino ha lavorato moltissimo in ottica gara, visti i problemi avuti con la pressione delle gomme Michelin sul circuito di Aragon nell’ultimo appuntamento. Una criticità che l’ha messo seriamente in crisi e lo ha costretto a chiudere non meglio del 18° posto, fuori anche dalla zona punti.

Pertanto, l’alfiere della Yamaha Petronas ha chiarito ai microfoni di Sky Sport il suo programma odierno, volto a sfruttare le gomme medie: “La giornata è andata abbastanza bene, questa mattina abbiamo girato con mescole usate per cercare di capire cosa non è andato per il verso giusto domenica. Abbiamo compreso che c’è stato un valore anomalo nella pressione delle gomme, diverso da quanto previsto da Michelin. Non avevo assolutamente feeling e quindi non potevo guidare. Stiamo lavorando con una coppia di medie perché riteniamo possano funzionare bene sulla nostra moto. La Suzuki? E’ una moto molto equilibrata ed è molto prestazionale in percorrenza“, le parole di Quartararo.

Foto: LaPresse