MotoGP, Danilo Petrucci: “La pista mi piace, voglio dare una svolta alla mia stagione”

Danilo Petrucci ha indubbiamente un ottimo rapporto con Le Mans. L’ormai trentenne umbro ha concluso sul podio il Gran Premio di Francia sia nel 2018 (secondo alle spalle di Marc Marquez) che nel 2019 (terzo dietro a Marquez e Andrea Dovizioso). Dunque il centauro della Ducati gradisce il tracciato transalpino e oggi, durante la prima giornata di prove libere, ha sfruttato al meglio la competitività della sua GP20 per ottenere risultati di peso. In mattinata, quando si è girato con le rain, Petrucci ha addirittura realizzato il terzo tempo. Nel pomeriggio, quando si è passati alle slick, ha comunque stampato il quarto crono. Ecco quindi le dichiarazioni di Danilo, raccolte da speedweek.com, al termine del venerdì del GP di Francia 2020.

“Non c’è che dire, questa pista mi piace. Qui sono salito sul podio sia l’anno scorso che due anni fa. Arriva al momento giusto, perché nell’ultimo Gran Premio ho iniziato ad avere sensazioni migliori rispetto a quelli precedenti. Come se non bastasse, a me piacciono queste condizioni. Ieri avevo detto che volevo essere competitivo e, almeno oggi, ci sono riuscito. Abbiamo comunque ancora alcuni aspetti da migliorare e punteremo a farlo domani, sperando che il meteo ci permetta di lavorare bene sull’asciutto. Cosa mi aspetto da qui a fine stagione? Ho già detto che cercherò di ottenere il massimo ed è giunto il momento di dare una svolta al mio 2020”.

