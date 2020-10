MotoGP, Andrea Dovizioso: “Non riuscivamo a mandare in temperatura le gomme. Il gap da Yamaha è grosso, ma dobbiamo stare calmi”

Andrea Dovizioso non ha certo vissuto una giornata semplice ad Alcañiz. Il trentaquattrenne forlivese occupa momentaneamente il tredicesimo posto nella classifica combinata dei tempi. Per la verità, tutti i centauri della Ducati sono in grossa difficoltà, in quanto il freddo non permette loro di scaldare la gomma anteriore delle rispettive Desmosedici. Dovi è a tutti gli effetti un pretendente al titolo iridato, ma considerata la forma della Yamaha, c’è il rischio che la candidatura al Mondiale possa tramontare definitivamente proprio in Aragona. Ecco quanto dichiarato da Dovizioso al termine delle prove libere del venerdì.

“Oggi non è andata tanto bene, ma c’era anche tantissimo vento e la nostra sensazione è che lo soffriamo più degli altri, soprattutto quando è a raffiche. Al di là di questo, non siamo riusciti a portare in temperatura le gomme, quindi gli pneumatici non lavoravano bene e non riuscivo a guidare in maniera fluida. Soprattutto nelle curve a destra non entravo mai con la linea giusta e la velocità giusta perché sentivo di non avere grip. Quindi ho fatto tanta fatica. Se mi aspettavo di vedere le Yamaha così competitive? Sapevamo che sarebbero andate bene, ma di sicuro nessuno credeva che sarebbero state così forti. Vedremo come andrà domani e domenica. Il vento dovrebbe calare e questo dovrebbe aiutarci. Siamo curiosi di capire se, senza il vento, riusciremo a mandare in temperatura le gomme, in maniera tale da guidare diversamente e fare un altro passo. È vero che il gap è grosso in questo momento, però dobbiamo stare calmi e lavorare”.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse