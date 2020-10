MotoGP, Andrea Dovizioso: “Il Mondiale è aperto, lottiamo per vincerlo. Ordini di squadra? In Ducati non se ne è parlato”

Andrea Dovizioso fatica costantemente da inizio stagione, eppure nonostante tutte le sue difficoltà, è ancora in corsa per vincere il Mondiale. Il centauro della Ducati ha infatti solo 15 punti di ritardo da Joan Mir, leader della classifica iridata. Dopo aver concluso settimo il Gran Premio di Aragona, risultando comunque il migliore tra i piloti della Casa di Borgo Panigale, quali sono le aspettative del trentaquattrenne forlivese in vista del GP di Teruel? Ecco quanto dichiarato da Andrea durante la conferenza stampa del giovedì

“Non veniamo da un GP facile, abbiamo avuto dei problemi nell’ultimo weekend, soprattutto per quanto riguarda la temperatura degli pneumatici. Per la verità in gara la situazione era migliorata rispetto ai due giorni precedenti, ma non a sufficienza per giocarci la vittoria. Comunque, siamo ancora in lotta per il Mondiale. Non sarà facile vincerlo, perché i nostri avversari sono molto forti e veloci su tutti i tracciati. In ogni caso, siamo pronti a giocarcela. Di sicuro c’è che se le condizioni saranno più calde, allora dovrebbe essere un bene per noi. Penso che nei prossimi giorni potremo essere più veloci di quanto non lo fossimo settimana scorsa, anche se di solito, quando si corre per due volte di fila sulla stessa pista, tutti saranno più performanti. Quindi non mi aspetto un weekend facile e speriamo davvero che possa fare più caldo”.

Loading...

Loading...

“Quante possibilità penso di avere il Mondiale? Per noi è stata una stagione strana, diversa dalle solite. Non mi sono mai sentito davvero forte da poter pensare al Mondiale, perché non ho praticamente mai avuto buone sensazioni in pista. Eppure, nonostante tutto, mi trovo qui in lotta per vincerlo. Sarà difficile riuscirci, però a questo punto vogliamo giocarci le nostre chance fino alla fine”.

È stato chiesto a Dovizioso se pensa che la stagione sia così strana perché mancano punti di riferimento, in particolare a causa dell’assenza di Marc Marquez. Al riguardo il forlivese ha risposto “che se a tutti manca la costanza di rendimento, evidentemente la ragione è rappresentata dal fatto che c’è qualcosa che non permette di averla. Sotto questo punto di vista, sappiamo bene come l’unica cosa a essere cambiata rispetto all’anno scorso sia la gomma posteriore”.

Dopo la polemica per quanto avvenuto durante le qualifiche del Gran Premio di Aragona, è arrivata anche una domanda riguardo la possibilità che Ducati dia ordini di squadra o studi strategie in vista del weekend. Andrea ha replicato che “al momento non ci sono ordini di squadra. Non abbiamo parlato dell’argomento e ora come ora tutto resta uguale alla scorsa settimana. Bagnaia ha dichiarato che se la Ducati glielo chiedesse, lui mi aiuterebbe? Io non ho parlato con lui, ma se l’ha detto sono ben felice. Diciamo che attualmente mi devo concentrare solo su me stesso”.

Alla luce dell’insorgere della seconda ondata Covid-19, il fatto di avere un weekend di pausa prima del rush finale di Valencia e Portiamo, potrebbe rappresentare un rischio? Contrarre il coronavirus in questo momento comprometterebbe qualsiasi possibilità di vincere il Mondiale. “È un momento difficile, ma non sono troppo preoccupato. Nel senso che da parte di ognuno di noi dobbiamo fare di tutto per cercare di proteggerci e prendere tutte le precauzioni, concentrandoci sul fare tutto quello che nel nostro controllo”.

Infine una domanda in merito all’assenza dei megaschermi verificatasi durante lo scorso weekend. Questo fatto ha influito durante il Gran Premio di Aragona? “Per me è stato effettivamente molto strano, perché sono abituato a usarlo molto anche in gara, a differenza di tanti altri piloti. Di solito si possono carpire molte informazioni importanti, per esempio a Le Mans ho visto chi c’era di me dopo la prima chicane. Invece domenica queste informazioni mi sono mancate”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo